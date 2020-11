Mario Balotelli al fratello Enock: “Stai dimostrando di essere una bella persona, io non ci sono riuscito” (Di martedì 24 novembre 2020) “Noi veniamo dal niente, sono fiero di te e del percorso che stai facendo”. Mario Balotelli veste i panni del fratello maggiore e mostra tutta la sua tenerezza nel videomessaggio per Enock, protagonista al “Grande fratello Vip”: “Non eravamo bambini fortunati, ma sono felicissimo che stai facendo vedere”. Super Mario ha poi proseguito: “Non ho mai avuto il modo di far vedere quello che sono come persona – ha detto il calciatore – tu ci stai riuscendo e stai superando tuo fratello in questo”. Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 24 novembre 2020) “Noi veniamo dal niente,fiero di te e del percorso che stai facendo”.veste i panni delmaggiore e mostra tutta la sua tenerezza nel videomessaggio per, protagonista al “GrandeVip”: “Non eravamo bambini fortunati, mafelicissimo che stai facendo vedere”. Superha poi proseguito: “Non ho mai avuto il modo di far vedere quello checome– ha detto il calciatore – tu ci stai riuscendo e stai superando tuoin questo”.

