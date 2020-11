Manchester United-Basaksehir, banchetto inglese (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vittoria agevole per gli inglesi, che battono i turchi con il risultato di 4-1. Un doppio Fernandes e Rashford sembrano chiudere questo Manchester United-Basaksehir già nel primo tempo. Nella seconda frazione i turchi trovano il gol della speranza con Turuc, ma alla fine James sigla il definitivo 4-1. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solskjaer disegna un 4-2-3-1. In porta c’è De Gea, protetto da Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Telles. Sulla mediana c’è Fred, affiancato da Van De Beek. Maglia dal primo per il mago portoghese Bruno Fernandes, con Martial e Rashford sulle fasce. In avanti c’è El Matador Cavani.4-5-1 molto abbottonato per Buruk. Tra i pali gioca Günok. Pacchetto difensivo che vedrà all’opera Rafael, Škrtel, Epureanu e Bolingoli. Viš?a e Chadli saranno gli esterni a tutto campo, pronti ad aiutare in fase di non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Vittoria agevole per gli inglesi, che battono i turchi con il risultato di 4-1. Un doppio Fernandes e Rashford sembrano chiudere questogià nel primo tempo. Nella seconda frazione i turchi trovano il gol della speranza con Turuc, ma alla fine James sigla il definitivo 4-1. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solskjaer disegna un 4-2-3-1. In porta c’è De Gea, protetto da Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire e Telles. Sulla mediana c’è Fred, affiancato da Van De Beek. Maglia dal primo per il mago portoghese Bruno Fernandes, con Martial e Rashford sulle fasce. In avanti c’è El Matador Cavani.4-5-1 molto abbottonato per Buruk. Tra i pali gioca Günok. Pacchetto difensivo che vedrà all’opera Rafael, Škrtel, Epureanu e Bolingoli. Viš?a e Chadli saranno gli esterni a tutto campo, pronti ad aiutare in fase di non ...

