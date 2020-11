La regina degli scacchi è la miniserie più vista al suo esordio (Di martedì 24 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Ya1MgSu8Pxc È il titolo più apprezzato del momento, ma per una volta La regina degli scacchi risponde all’hype che la circonda con dati concreti. Netflix, la piattaforma che la ospita ma che solitamente è restia a diffondere statistiche ufficiali sul proprio catalogo, ha fatto sapere nelle ultime ore che la serie con protagonista Anya Taylor-Joy è stata vista – almeno per qualche minuto – da un numero record di 62 milioni di account in tutto il mondo nel corso delle sue prime quattro settimane di misurazione. Al netto del complesso sistema di rilevazione del servizio streaming, questo è un risultato davvero notevole, piazzando questa produzione come la minifiction più vista al suo esordio (solo Tiger King, che è però una docuserie, aveva fatto meglio ... Leggi su wired (Di martedì 24 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=Ya1MgSu8Pxc È il titolo più apprezzato del momento, ma per una volta Larisponde all’hype che la circonda con dati concreti. Netflix, la piattaforma che la ospita ma che solitamente è restia a diffondere statistiche ufficiali sul proprio catalogo, ha fatto sapere nelle ultime ore che la serie con protagonista Anya Taylor-Joy è stata– almeno per qualche minuto – da un numero record di 62 milioni di account in tutto il mondo nel corso delle sue prime quattro settimane di misurazione. Al netto del complesso sistema di rilevazione del servizio streaming, questo è un risultato davvero notevole, piazzando questa produzione come la minifiction piùal suo(solo Tiger King, che è però una docuserie, aveva fatto meglio ...

HDblog : La Regina degli Scacchi è un trionfo: record di spettatori su Netflix - NetflixIT : Avete mai notato che ne La regina degli scacchi anche gli outfit sono a tema scacchi? ?? - AKCassini : RT @dsaltari: Un bel pezzo di @AKCassini, se vi è piaciuto “La regina degli scacchi” e volete approfondire. - comingsoonit : Scacco matto per #Netflix! Il servizio di video in streaming ha fatto sapere che #LaReginaDegliScacchi ha raggiunto… - patonzi : Il mio ragazzo ha iniziato la regina degli scacchi prima di me e credo (non ne ho la certezza perché non l'ho ancor… -