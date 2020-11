Juventus-Ferencvaros, che gol di Ronaldo: sinistro vincente e 1-1 (VIDEO) (Di martedì 24 novembre 2020) Ci pensa sempre Cristiano Ronaldo. Nel match tra Juventus e Ferencvaros, match valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, i bianconeri pareggiano grazie al proprio fuoriclasse che carica il sinistro e gonfia la rete. Un segnale di scossa per un primo tempo difficile per i ragazzi di Andrea Pirlo, con gli ungheresi che sicuramente stanno giocando una partita migliore. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) Ci pensa sempre Cristiano. Nel match tra, match valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, i bianconeri pareggiano grazie al proprio fuoriclasse che carica ile gonfia la rete. Un segnale di scossa per un primo tempo difficile per i ragazzi di Andrea Pirlo, con gli ungheresi che sicuramente stanno giocando una partita migliore. SportFace.

