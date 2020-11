Incidente stradale Ferentino, morta bimba di 9 anni. Grave anche una 27enne (Di martedì 24 novembre 2020) Scrive Frosinone Today: 'Una bimba di 9 anni, Asia P. , di Anagni ha perso la vita nel drammatico Incidente avvenuto a Ferentino. Ferita anche la sorellina di cinque anni. In fin di vita la sua ... Leggi su blitzquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Scrive Frosinone Today: 'Unadi 9, Asia P. , di Anagni ha perso la vita nel drammaticoavvenuto a. Feritala sorellina di cinque. In fin di vita la sua ...

