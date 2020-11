Il Premier Conte con tosse e raffreddore: le sue condizioni (Di martedì 24 novembre 2020) Quei colpi di tosse sono di troppo. O meglio, non lo sarebbero in condizioni normali, ma nel pieno della pandemia da coronavirus sì. Non è passato inosservato il ripetuto tossire di Giuseppe Conte, così come in molti hanno notato quel tirar su col naso e i cali di voce durante la diretta a Otto e Mezzo su La7. Sintomi che non sono sfuggiti neppure a Lilli Gruber, seduta allo stesso tavolo del Premier. Entrambi senza mascherina. #VIDEO A FINE ARTICOLO Sulla salute del presidente del Consiglio si sono subito scatenati i social. Online c'è chi scherza: "Ma è humor nero notare i colpi di tosse e scatarratine di Conte?", scrive Nicola su Twitter. "La Gruber si allontana sempre più", sorride Antonella. Le fa eco Giuseppe: "Se continua così lei va a condurre su Rete4 ... Leggi su howtodofor (Di martedì 24 novembre 2020) Quei colpi disono di troppo. O meglio, non lo sarebbero innormali, ma nel pieno della pandemia da coronavirus sì. Non è passato inosservato il ripetuto tossire di Giuseppe, così come in molti hanno notato quel tirar su col naso e i cali di voce durante la diretta a Otto e Mezzo su La7. Sintomi che non sono sfuggiti neppure a Lilli Gruber, seduta allo stesso tavolo del. Entrambi senza mascherina. #VIDEO A FINE ARTICOLO Sulla salute del presidente del Consiglio si sono subito scatenati i social. Online c'è chi scherza: "Ma è humor nero notare i colpi die scatarratine di?", scrive Nicola su Twitter. "La Gruber si allontana sempre più", sorride Antonella. Le fa eco Giuseppe: "Se continua così lei va a condurre su Rete4 ...

a_padellaro : È il premier più sottovalutato (e insultato) dall’opposizione – quella sovranista e quella televisiva –, mentre la… - NicolaPorro : Il Premier si è infilato in un vero e proprio vicolo cieco. E in una conversazione molto particolare esce fuori il… - fanpage : #Ottoemezzo, il Premier Conte: 'No all'obbligo di #vaccino, ma io lo farò perché sarà sicuro' - oldo_bis : RT @BenedettaFrucci: Conte legge le risposte alle domande della Gruber. Balbetta, suda, arrossisce. Ditemi se questo è un Premier. #Ottoeme… - RiefoliSal : RT @ilfoglio_it: La riunione coi capigruppo e il ministro D'Incà finisce in baruffa. Renzi invoca la resa dei conti e convoca la segreteria… -