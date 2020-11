Grande Fratello Vip 5 fino a febbraio | le reazioni dei vipponi | chi resta e chi no

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 24 novembre 2020) Alfonso Signorini nella puntata di ieri delVip 5, ha svelato che il reality andrà avantiall’8. Ledeinon sono state tutte uguali e qualcuno non pensa di poter resistere così a lungo. Elisabetta Gregoraci, Enock e Dayane pensano di mollare Durante la puntata del GF Vip 5 del 23 novembre, i concorrenti hanno saputo che il programma subirà un lungo prolungamento, che nessuno di loro si aspettava. Per prepararli, Signorini ha mostrato dei filmati dei loro cari, che li incoraggiano a rimanere. Dopo un primo momento di sgomento iniziale, soprattutto da parte di Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, qualcuno di loro ha subito metabolizzato la situazione, come lo stesso Zorzi che ha anticipato che non mollerà e Andrea Zelletta, che dopo tutti ...