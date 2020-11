‘Gf Vip 5’, furiosa lite dopo la puntata tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi che sbotta: “E’ sempre stata snob, ha fatto un bagno di umiltà prima di entrare!” (Di martedì 24 novembre 2020) Proprio in chiusura della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha lanciato una bomba niente male all’interno della Casa più spiata d’Italia. Cogliendo al balzo la nomination dell’influencer italo-persiana verso la showgirl, il conduttore ha, infatti, dichiarato: “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”. La chicca di gossip arriva direttamente dal suo settimanale, sul quale qualche settimana fa si leggeva: “Nella Casa si sono dimostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare che Elisabetta tre anni fa, quando aveva ospitato Giulia in Sardegna, a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il rapporto con la ... Leggi su isaechia (Di martedì 24 novembre 2020) Proprio in chiusura della ventunesimadel Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha lanciato una bomba niente male all’interno della Casa più spiata d’Italia. Cogliendo al balzo la nomination dell’influencer italo-persiana verso la showgirl, il conduttore ha, infatti, dichiarato: “Mi sono giunte voci di vecchie ruggini traed. Mi hanno parlato di una vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda”. La chicca di gossip arriva direttamente dal suo settimanale, sul quale qualche settimana fa si leggeva: “Nella Casa si sono dimostrate fin dall’inizio molto amichevoli. Ma che strano: e pensare chetre anni fa, quando aveva ospitatoin Sardegna, a casa di Flavio Briatore, aveva chiuso il rapporto con la ...

