Dopo Tomba e la Brignone, l’appello di Peter Fill a ISP: «Aprite gli impianti da sci» (Di martedì 24 novembre 2020) Alberto Tomba e Federica Brignone, il passato e il presente più illustre dello sci agonistico azzurro, sono scesi in pista ieri per sostenere la battaglia dell'intero comparto della neve che si oppone alla proroga della chiusura delle stazioni invernali anche nell'ambito delle misure anticovid allo studio del governo. Anche il pluri campione del mondo di discesa e combinata Peter Fill ha voluto dire la sua a Itasportpress: "Chi scia sulla neve non può mai contagiare qualcuno con guanti, maschera e distanziamento. Lo spazio c'è sempre. Dove bisogna adottare regole e vari protocolli è negli impianti di risalita quindi nelle seggiovie e nelle cabinovie facendo rispettare le distanze riducendo anche i posti con le famiglie che possono stare insieme. Nei luoghi chiusi di montagna, penso ai ristoranti, i ... Leggi su itasportpress (Di martedì 24 novembre 2020) Albertoe Federica, il passato e il presente più illustre dello sci agonistico azzurro, sono scesi in pista ieri per sostenere la battaglia dell'intero comparto della neve che si oppone alla proroga della chiusura delle stazioni invernali anche nell'ambito delle misure anticovid allo studio del governo. Anche il pluri campione del mondo di discesa e combinataha voluto dire la sua a Itasportpress: "Chi scia sulla neve non può mai contagiare qualcuno con guanti, maschera e distanziamento. Lo spazio c'è sempre. Dove bisogna adottare regole e vari protocolli è neglidi risalita quindi nelle seggiovie e nelle cabinovie facendo rispettare le distanze riducendo anche i posti con le famiglie che possono stare insieme. Nei luoghi chiusi di montagna, penso ai ristoranti, i ...

