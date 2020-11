Covid, test di massa in Provincia dell'Aquila, in arrivo oltre 200mila tamponi (Di martedì 24 novembre 2020) L'Aquila - "Il Commissario Arcuri mi ha da poco comunicato di aver accolto, in via del tutto eccezionale e tenuto conto della situazione che gli ho descritto, la richiesta di fornire un congruo quantitativo di tamponi antigenici rapidi per permettere l'avvio della campagna di screening massivo, che partirà dalla Provincia dell'Aquila. Al più tardi nella giornata di mercoledì saranno quindi consegnati 200.000 tamponi. Al fine di mettere in moto la macchina organizzativa, ho affidato all'Agenzia di Protezione Civile, nella persona del direttore Mauro Casinghini, la guida e il coordinamento di tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti. Ringrazio nuovamente per la piena e sincera collaborazione il Commissario Arcuri e il Ministro Speranza, che hanno ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 24 novembre 2020) L'- "Il Commissario Arcuri mi ha da poco comunicato di aver accolto, in via del tutto eccezionale e tenuto contoa situazione che gli ho descritto, la richiesta di fornire un congruo quantitativo diantigenici rapidi per permettere l'avvioa campagna di screening massivo, che partirà dalla. Al più tardi nella giornata di mercoledì saranno quindi consegnati 200.000. Al fine di mettere in moto la macchina organizzativa, ho affidato all'Agenzia di Protezione Civile, nella persona del direttore Mauro Casinghini, la guida e il coordinamento di tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti. Ringrazio nuovamente per la piena e sincera collaborazione il Commissario Arcuri e il Ministro Speranza, che hanno ...

Diminuisce il numero di positivi al coronavirus nelle città di Torre del Greco e Castellammare. Nello specifico, sono 124 le guarigioni della città corallina, ma comunicati anche 46 nuovi casi di posi ...

Covid, svolta dalla Spagna: ecco il primo test che distingue il virus dalla normale influenza

Un nuovo test distingue il Covid dalla normale influenza. Genomica, la società di diagnostica molecolare del Gruppo PharmaMar, ha reso disponibile un nuovo test PCR agli ospedali o ...

