Coronavirus in Italia, Speranza conferma la stretta in tre Regioni e a Bolzano (Di martedì 24 novembre 2020) La nuova ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza: confermate misure restrittive in 3 Regioni e nella Provincia autonoma di Bolzano. Con una nuova ordinanza firmata il 24 novembre, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato le restrizioni in vigore nella Provincia autonoma di Bolzano, in Basilicata, Liguria e in Umbria. Roberto SperanzaEmergenza Coronavirus, nuova ordinanza di Speranza: rinnovate le misure per PA di Bolzano, Basilicata, Liguria e Umbria Di fatto dal punto di vista pratico non cambia nulla nello scenario Italiano. La Provincia autonoma di Bolzano resta in Zona Rossa, mentre Basilicata, Liguria e Umbria restano in zona ...

