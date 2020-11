Bevono disinfettante per le mani per ubriacarsi, muoiono in 7 (Di martedì 24 novembre 2020) Alessandro Nunziati A Yakutsk, in Russia, 7 persone sono morte e altre due sono in coma dopo aver bevuto del disinfettante per le mani come sostituto dell’alcool. A riferirlo è la polizia locale, specificando che le vittime sono state ritrovate prive di coscienza dopo che avevano ingurgitato un grande quantitativo di disinfettante diluito con l’acqua a una Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 24 novembre 2020) Alessandro Nunziati A Yakutsk, in Russia, 7 persone sono morte e altre due sono in coma dopo aver bevuto delper lecome sostituto dell’alcool. A riferirlo è la polizia locale, specificando che le vittime sono state ritrovate prive di coscienza dopo che avevano ingurgitato un grande quantitativo didiluito con l’acqua a una Impronta Unika.

