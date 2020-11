Arriva l’Inverno: già scattato l’obbligo catene o pneumatici invernali (Di martedì 24 novembre 2020) Escludendo poche zone d’Italia, dallo scorso 15 novembre i veicoli, sia le auto che i mezzi pesanti, potranno circolare solo con gomme invernali o eventualmente le catene da neve a bordo. l’obbligo è previsto dalle ordinanze su alcune arterie della rete stradale ed autostradale. Obbligo di gomme invernali, non da tutti conosciuto Una normativa non certo nuova, fissata da un decreto ministeriale del gennaio 2013 che ha uniformato la precedente disciplina. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, si è fatta da più parti la richiesta di un rinvio, ma il governo ha respinto la richiesta di proroga. Qualsiasi sia il tipo di condizione climatica, le ordinanze che obbligano la circolazione con gomme invernali partono dal 15 novembre e termineranno il 15 aprile. I pneumatici ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Escludendo poche zone d’Italia, dallo scorso 15 novembre i veicoli, sia le auto che i mezzi pesanti, potranno circolare solo con gommeo eventualmente leda neve a bordo.è previsto dalle ordinanze su alcune arterie della rete stradale ed autostradale. Obbligo di gomme, non da tutti conosciuto Una normativa non certo nuova, fissata da un decreto ministeriale del gennaio 2013 che ha uniformato la precedente disciplina. Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, si è fatta da più parti la richiesta di un rinvio, ma il governo ha respinto la richiesta di proroga. Qualsiasi sia il tipo di condizione climatica, le ordinanze che obbligano la circolazione con gommepartono dal 15 novembre e termineranno il 15 aprile. I...

