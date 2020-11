Anya Taylor-Joy: “Ho sofferto di attacchi di panico” per il mio aspetto fisico (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il suo successo nella serie tv Netflix “La Regina di Scacchi“, Anya Taylor-Joy si rivela al periodico inglese The Sun. Classe 1996, l’attrice ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua posata quanto eccellente interpretazione di Beth Armony, la giovane campionessa di scacchi dal passato difficile. Se sul piccolo schermo Anya appare determinata e sicura delle sue capacità da giocatrice e da donna, invece, nella vita reale c’è qualcosa che la rende fragile e traballante: il suo aspetto fisico. “Non sono bella”: le parole dell’attrice Seppur ad appena sedici anni approdi nel mondo della moda grazie alla scoperta di Sarah Doukas, la giovane ventiquattrenne racconta di non sentirsi assolutamente bella. Definisce il suo aspetto fisico “particolare e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il suo successo nella serie tv Netflix “La Regina di Scacchi“,-Joy si rivela al periodico inglese The Sun. Classe 1996, l’attrice ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua posata quanto eccellente interpretazione di Beth Armony, la giovane campionessa di scacchi dal passato difficile. Se sul piccolo schermoappare determinata e sicura delle sue capacità da giocatrice e da donna, invece, nella vita reale c’è qualcosa che la rende fragile e traballante: il suo. “Non sono bella”: le parole dell’attrice Seppur ad appena sedici anni approdi nel mondo della moda grazie alla scoperta di Sarah Doukas, la giovane ventiquattrenne racconta di non sentirsi assolutamente bella. Definisce il suo“particolare e ...

