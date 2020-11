Vrenna: “Abbiamo fiducia in Stroppa, nessun cambio di allenatore” (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, è intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone”. Queste le parole del numero uno dei calabresi: “Lazio? Non abbiamo preso noi la decisione di giocare mentre in città c’era il pandemonio in città, che è tutt’ora in ginocchio. Un ritorno di Nicola? Continuiamo con Stroppa, è fantamercato. Abbiamo fiducia nel nostro allenatore. La squadra ha dimostrato di esprimere un buon calcio nonostante l’ultima posizione. Il calendario non è stato facile, speriamo da inizio dicembre di iniziare a fare punti.” Foto: sito ufficiale Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Il presidente del Crotone, Gianni, è intervenuto ai microfoni de “La politica nel pallone”. Queste le parole del numero uno dei calabresi: “Lazio? Non abbiamo preso noi la decisione di giocare mentre in città c’era il pandemonio in città, che è tutt’ora in ginocchio. Un ritorno di Nicola? Continuiamo con, è fantamercato. Abbiamonel nostro allenatore. La squadra ha dimostrato di esprimere un buon calcio nonostante l’ultima posizione. Il calendario non è stato facile, speriamo da inizio dicembre di iniziare a fare punti.” Foto: sito ufficiale Crotone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

