Toscana zona rossa, le regole /6: Si può andare in auto al bar o in pasticceria. La barca vietata se è per hobby (Di lunedì 23 novembre 2020) Le risposte ai nostri lettori sulle misure della zona rossa. È sempre consentita la spesa per conto di anziani congiunti non conviventi: il modulo si può compilare al momento del controllo. In fondo a questa pagina tutte le altre puntate Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 23 novembre 2020) Le risposte ai nostri lettori sulle misure della. È sempre consentita la spesa per conto di anziani congiunti non conviventi: il modulo si può compilare al momento del controllo. In fondo a questa pagina tutte le altre puntate

regionetoscana : #coronavirus #covid19 Perché la Toscana è #zonarossa. L'approfondimento dell'Agenzia regionale di sanità… - edededdiy : Se venissimo presi dalla Toscana, sarebbe spettacolare Meno tasse in qualsiasi cosa Ma rimarremmo sempre quelli d… - paolofizzarotti : RT @iltirreno: ?? Le risposte ai nostri lettori sulle misure della zona rossa. È sempre consentita la spesa per conto di anziani congiunti n… - dlafangof : Si è ammalato di Covid lo 0,026 % della popolazione... mortalità 0,0006 %... età media morti: 82 anni... Toscana zo… - iltirreno : ?? Le risposte ai nostri lettori sulle misure della zona rossa. È sempre consentita la spesa per conto di anziani co… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana zona Nella Toscana zona rossa non si scia: ecco le linee guida per quando tornerà in arancio Il Tirreno Prato, la storia: "Mi trattava da schiava"

Lui e lei del nordafrica. Matrimonio combinato. Due figli piccoli, le botte e la paura. Un aborto, l'ultima violenza e il soccorso del centro La Nara ...

Calano contagi e indice Rt. Ma resta la pressione sugli ospedali

Nonostante il calo dell‘indice di contagiosità Rt, che passa dall‘1,8 (settimana 2-8 novembre) all‘1,34 (settimana 9-15 novembre), la Toscana si conferma zona rossa per criticità relative alla ...

Lui e lei del nordafrica. Matrimonio combinato. Due figli piccoli, le botte e la paura. Un aborto, l'ultima violenza e il soccorso del centro La Nara ...Nonostante il calo dell‘indice di contagiosità Rt, che passa dall‘1,8 (settimana 2-8 novembre) all‘1,34 (settimana 9-15 novembre), la Toscana si conferma zona rossa per criticità relative alla ...