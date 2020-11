Taylor Mega contro Elisabetta Gregoraci a Live Non è la D’Urso: “Mi ha urlato in faccia senza motivo” (Di lunedì 23 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 è spesso al centro della scena. Il suo rapporto altalenante con Pierpaolo Pretelli sta tenendo banco da ormai due mesi e negli ultimi giorni, la Gregoraci è stata anche protagonista di una lite senza esclusioni di colpi con Selvaggia Roma. Taylor Mega parla di Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci e la sua esperienza al GF Vip 5 sono stati protagonisti anche a Live Non è la D’Urso, dove a parlare di lei ci ha pensato anche Taylor Mega. L’influencer ha raccontato di aver avuto un duro scontro con l’ex moglie di Flavio Briatore: Io ho avuto un episodio con Elisabetta ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 novembre 2020)al Grande Fratello Vip 5 è spesso al centro della scena. Il suo rapporto altalenante con Pierpaolo Pretelli sta tenendo banco da ormai due mesi e negli ultimi giorni, laè stata anche protagonista di una liteesclusioni di colpi con Selvaggia Roma.parla die la sua esperienza al GF Vip 5 sono stati protagonisti anche aNon è la, dove a parlare di lei ci ha pensato anche. L’influencer ha raccontato di aver avuto un duro scon l’ex moglie di Flavio Briatore: Io ho avuto un episodio con...

