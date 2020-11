Scuole | la frenata dei sindaci vesuviani Prologata la chiusura | “Prima la salute”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Domani tornano tra i banchi di scuola gli studenti degli asili nido,dell’infanzia e prima elementare in Campania. Rientro ancora posticipato, tuttavia, nell’area vesuviana dove la stragrande maggioranza dei primi cittadini ha frenato la riapertura. Prologando ladegli istituti fino, almeno, ai primi giorni di dicembre. Il motivo resta la preoccupazione per un emergenza sanitaria che nell’area metropolitana di Napoli, quella con il più alto tasso abitativo d’Europa, non è per nulla scemata, anzi continua a far preoccupare. Da Torre del Greco, città simbolo del dramma Covid già nella prima ondata di marzo che negli ultimi giorni ha superato la quota dei mille positivi, fino a Pomigliano d’Arco leresteranno chiuse, almeno fino alla prima settimana di dicembre. “Per il momento – ...