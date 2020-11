Reddito di cittadinanza: va dichiarato? (Di lunedì 23 novembre 2020) Tre le domande principali sul Reddito di cittadinanza ci sono quelle in cui i cittadini si chiedono se deve essere dichiarato, se viene considerato ai fini ISEE e se fa Reddito. Ci sono differenti dubbi infatti che si stanno ponendo coloro che percepiscono questo sussidio. Vediamo di chiarirli insieme. Una cosa molto importante da sapere è che l’importo del sostegno economico lo scorso mese di marzo è stato ricalcolato sulla base del nuovo indicatore. Questo non significa che se l’ISEE è più alto allora l’importo del Reddito di cittadinanza dovrà essere sicuramente più basso, i fattori che possono incidere infatti sono differenti. A questo proposito ci teniamo a dire una cosa nello specifico, concentriamoci quindi su questo aspetto: quanto incide il Reddito di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 23 novembre 2020) Tre le domande principali suldici sono quelle in cui i cittadini si chiedono se deve essere, se viene considerato ai fini ISEE e se fa. Ci sono differenti dubbi infatti che si stanno ponendo coloro che percepiscono questo sussidio. Vediamo di chiarirli insieme. Una cosa molto importante da sapere è che l’importo del sostegno economico lo scorso mese di marzo è stato ricalcolato sulla base del nuovo indicatore. Questo non significa che se l’ISEE è più alto allora l’importo deldidovrà essere sicuramente più basso, i fattori che possono incidere infatti sono differenti. A questo proposito ci teniamo a dire una cosa nello specifico, concentriamoci quindi su questo aspetto: quanto incide ildi ...

