Pirlo | “Tratto Cristiano come Portanova e Frabotta E’ giusto così”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara col Ferencvaros, Andrea Pirlo ha parlato del rapporto con Cristiano Ronaldo, che, nonostante la sua classe infinita, viene trattato al pari dei suoi compagni di squadra. Queste le sue parole: "Con lui mi comporto come con gli altri, io sono fatto così. Tratto lui che un campione come tratto Frabotta e Portanova che sono due ragazzi. Questo è stato da sempre il mio modo di fare. Gara di punizioni? Non ne abbiamo ancora fatte. Vedremo".

