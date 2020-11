Palermo, Sagramola scopre le carte: “La verità sul futuro di Rauti, vi spiego il nostro mercato. Ecco cosa faremo a gennaio, noi diversi da Bari e Ternana” (Di lunedì 23 novembre 2020) Rinaldo Sagramola a tutto tondo su passato, presente e futuro del Palermo.L'amministratore delegato del club rosanero si è soffermato su varie tematiche legate al percorso della squadra guidata da Roberto Boscaglia reduce da cinque risultati utili consecutivi dopo un'avvio di stagione inficiato da innumerevoli criticità. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della società siciliana ai microfoni di "Zona Vostra" in onda su Trm. "Chance di acquistare Rauti a titolo definitivo? Al momento devo dire di no, perché stavamo dietro Rauti da tempo, ma il Torino non voleva neppure cederlo in prestito. Non c'è stata nessuna occasione di intavolare una trattativa, almeno ad oggi, per il futuro, poi si vedrà cosa succederà nel tempo. Ma non c'è stata concessa alcuna ... Leggi su mediagol (Di lunedì 23 novembre 2020) Rinaldoa tutto tondo su passato, presente edel.L'amministratore delegato del club rosanero si è soffermato su varie tematiche legate al percorso della squadra guidata da Roberto Boscaglia reduce da cinque risultati utili consecutivi dopo un'avvio di stagione inficiato da innumerevoli criticità. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal dirigente della società siciliana ai microfoni di "Zona Vostra" in onda su Trm. "Chance di acquistarea titolo definitivo? Al momento devo dire di no, perché stavamo dietroda tempo, ma il Torino non voleva neppure cederlo in prestito. Non c'è stata nessuna occasione di intavolare una trattativa, almeno ad oggi, per il, poi si vedràsuccederà nel tempo. Ma non c'è stata concessa alcuna ...

