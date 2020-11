Moto2, Enea Bastianini finalmente maturo e costante. Prima corona iridata e passaggio in MotoGP con Ducati Esponsorama nel 2021 (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo sette anni di apprendistato caratterizzati da numerosi alti e bassi, Enea Bastianini ha raggiunto ieri il suo primo titolo nel Motomondiale e l’anno prossimo correrà in MotoGP da campione del mondo in carica della Moto2. Un traguardo sensazionale per il 22enne riminese, che sembra aver finalmente raggiunto la maturità agonistica proprio nel momento più importante della sua carriera motociclistica. “Bestia” non è più il ragazzino scanzonato e discontinuo dei tempi della Moto3, che alternava prestazioni superlative a periodi negativi e costellati di errori, infatti quest’anno la chiave del suo trionfo è stata proprio la costanza di rendimento e la solidità mentale. Il romagnolo classe 1997 ha chiuso il campionato a quota 205 punti con 7 podi (in precedenza il suo massimo stagionale era 6) in 15 ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 novembre 2020) Dopo sette anni di apprendistato caratterizzati da numerosi alti e bassi,ha raggiunto ieri il suo primo titolo nel Motomondiale e l’anno prossimo correrà inda campione del mondo in carica della. Un traguardo sensazionale per il 22enne riminese, che sembra averraggiunto la maturità agonistica proprio nel momento più importante della sua carriera motociclistica. “Bestia” non è più il ragazzino scanzonato e discontinuo dei tempi della Moto3, che alternava prestazioni superlative a periodi negativi e costellati di errori, infatti quest’anno la chiave del suo trionfo è stata proprio la costanza di rendimento e la solidità mentale. Il romagnolo classe 1997 ha chiuso il campionato a quota 205 punti con 7 podi (in precedenza il suo massimo stagionale era 6) in 15 ...

giomalago : Il titolo di #Moto2 torna in Italia! Bravissimo @eneabastianini, campione del mondo in una domenica in cui va sul p… - Coninews : Strepitoso Enea! ???? Con il quinto posto nell'ultimo GP della stagione a Portimao, @eneabastianini si è laureato c… - comunerimini : #Rimini I complimenti del sindaco Andrea Gnassi al campione del mondo di Moto2 Enea Bastianini: “Oggi tutta Rimini… - News24Italy : #Moto2, Enea Bastianini campione del mondo - EugenioBerto70 : Moto2, Enea Bastianini campione del mondo -