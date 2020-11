Milan, almeno 10 giorni di stop per Ibrahimovic, anche Saelemekers da monitorare (Di lunedì 23 novembre 2020) Aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, uscito prima del finale ieri sera durante la sfida contro il Napoli: si tratta di una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà effettuato un esame di controllo, lo svedese salterà di sicuro le partite contro Lille e Fiorentina e, a meno di un recupero record, anche quella contro il Celtic. A Saelemaekers è stato rilevato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra di primo grado. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 23 novembre 2020) Aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan, uscito prima del finale ieri sera durante la sfida contro il Napoli: si tratta di una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Tra 10verrà effettuato un esame di controllo, lo svedese salterà di sicuro le partite contro Lille e Fiorentina e, a meno di un recupero record,quella contro il Celtic. A Saelemaekers è stato rilevato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra di primo grado. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

