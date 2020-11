Il Collegio, alunno positivo al Covid: l’annuncio su Instagram (Di lunedì 23 novembre 2020) Il noto e seguitissimo reality di Rai Due, Il Collegio, è stato sconvolto dalla notizia della positività di uno degli alunni del programma. Ecco cosa è successo e cosa accadrà adesso. Il Collegio, l’annuncio di Marco Crivellini: “Sono positivo” Marco Crivellini, alunno tra i protagonisti di questa edizione de Il Collegio, in una serie di L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 23 novembre 2020) Il noto e seguitissimo reality di Rai Due, Il, è stato sconvolto dalla notizia della positività di uno degli alunni del programma. Ecco cosa è successo e cosa accadrà adesso. Ildi Marco Crivellini: “Sono” Marco Crivellini,tra i protagonisti di questa edizione de Il, in una serie di L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

infoitcultura : Il Collegio 5, chi è l’alunno ribelle Simone Bettin - Camy_Britty : Ma bellissimo Manuelito vestito da alunno del Collegio in prova ??? #XFactor2020 #xf2020 - softsyoungk : dago è il miglior alunno try to change my mind a parte quel commento sulle ragazze all'inizio del collegio è sempre… - frastaglia : @valeriolundini @RaiDue Pensavo Lundini fosse un alunno del collegio A quando l'intervista al preside? -