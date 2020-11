Ibrahimovic eterno, ma il Milan non è da scudetto (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic domina sulla Serie A e sul Milan, così come Ronaldo fa con la Juventus e Lukaku con l'Inter. Storie di attaccanti che segnano con un ritmo impressionante (una rete ogni 48 minuti per il portoghese e una ogni 53 per lo svedese) ma che soprattutto pesano per la leadership che portano in campo e che trasfigura le proprie squadre. Non è un caso che Ibra abbia risposto subito alla doppietta di CR7, con in mezzo Lukaku trascinatore nella rimonta dell'Inter sul Torino e poi leader anche a parole nel denunciare la mancanza di cattiveria e di carattere dei nerazzurri, la vera incognita di questo inizio di stagione. La vittoria a Napoli lancia il Milan in una mini fuga in vetta alla classifica. Tra i rossoneri e il quarto posto, occupato dall'Inter, ci sono 5 punti che rappresentano quasi un tesoretto in un torneo all'insegna ... Leggi su panorama (Di lunedì 23 novembre 2020) Zlatandomina sulla Serie A e sul, così come Ronaldo fa con la Juventus e Lukaku con l'Inter. Storie di attaccanti che segnano con un ritmo impressionante (una rete ogni 48 minuti per il portoghese e una ogni 53 per lo svedese) ma che soprattutto pesano per la leadership che portano in campo e che trasfigura le proprie squadre. Non è un caso che Ibra abbia risposto subito alla doppietta di CR7, con in mezzo Lukaku trascinatore nella rimonta dell'Inter sul Torino e poi leader anche a parole nel denunciare la mancanza di cattiveria e di carattere dei nerazzurri, la vera incognita di questo inizio di stagione. La vittoria a Napoli lancia ilin una mini fuga in vetta alla classifica. Tra i rossoneri e il quarto posto, occupato dall'Inter, ci sono 5 punti che rappresentano quasi un tesoretto in un torneo all'insegna ...

Pino__Merola : Ibrahimovic eterno, ma il Milan non è da scudetto - TMit_news : Eterno Ibrahimovic: record in tasca e aggancio ad Haaland nella Scarpa d'Oro - serieAnews_com : ?? La #SerieA si sveglia cosí. #Milan capolista dopo la vittoria esterna a #Napoli con un eterno #Ibrahimovic.… - tizio32 : La differenza sta tutta qua! @Ibra_official campione eterno! Oggi abbiamo giocato male, zero scusanti. #Napoli… - tal_Marco : RT @EdoardoMecca1: Spero che Zlatan Ibrahimovic possa giocare in eterno. Davanti a giocatori simili si deve solo applaudire. -