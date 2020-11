I gestori delle funivie | “Governo assurdo sullo sci | vogliamo i ristori”

Leggi su dire

(Di lunedì 23 novembre 2020) ROMA – “Ci rendiamo conto dell’assurdità che è accaduta stanotte? Posso capire che il governo non si renda conto a pieno di questa realtà, ma che non ci ascolti e poi decida così, no. Noi siamo cittadini come tutti gli altri, paghiamo le tasse come tutti gli altri, abbiamo il diritto ad essere ascoltati, tanto più che siamo una delle pochissime categorie che ancora non hanno chiesto alcun ristoro: a questo punto lo chiederemo“. Gli impianti sciistici italiani rischiano di restare chiusi per tutto l’inverno causa covid. “Un colpo basso”, come lo definisce alla Dire il presidente di Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Valeria Ghezzi, anche perché “noi da tanto tempo chiediamo un’interlocuzione al governo- aggiunge- sia direttamente sia attraverso Federturismo Confindustria di cui siamo soci, e la risposta è arrivata tramite stampa di notte, dopo la prima domenica di freddo e lasciandoci spendere i soldi per fare un po’ di neve“. Quel che non va giù alla numero uno di Anef sono i modi e la superficialità dell’interlocuzione con un settore che pure è fondamentale, almeno per le comunità montane. “Sembra proprio che da Roma il messaggio sia: ‘Ci sono quattro capricciosi che vogliono andare in vacanza in montagna, finiscano di rompere, perché quest’anno non ci vanno. Ecco, non funziona così“, tuona Ghezzi.