“Glovo assuma il fattorino come dipendente”. A Palermo la prima sentenza che impone a una app di riconoscere la subordinazione dei rider (Di lunedì 23 novembre 2020) Glovo ha l’obbligo di assumere il suo rider come dipendente, a tempo pieno e indeterminato. Non solo: deve pure pagarlo con uno stipendio orario, quindi non a cottimo come ha fatto finora, e applicare i minimi salariali previsti dal contratto collettivo del Terziario. Arriva a Palermo una sentenza che, a suo modo, è destinata a fare la storia del mondo del lavoro nella gig economy. Perché per la prima volta in assoluto che in Italia un tribunale impone a una piattaforma di food delivery di riconoscere la subordinazione a un fattorino. Vittoria netta per la Nidil Cgil di Palermo, che ha sostenuto il lavoratore nella causa. E, in generale, il miglior risultato venuto fuori dall’offensiva giudiziaria che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Glovo ha l’obbligo di assumere il suodipendente, a tempo pieno e indeterminato. Non solo: deve pure pagarlo con uno stipendio orario, quindi non a cottimoha fatto finora, e applicare i minimi salariali previsti dal contratto collettivo del Terziario. Arriva aunache, a suo modo, è destinata a fare la storia del mondo del lavoro nella gig economy. Perché per lavolta in assoluto che in Italia un tribunalea una piattaforma di food delivery dilaa un. Vittoria netta per la Nidil Cgil di, che ha sostenuto il lavoratore nella causa. E, in generale, il miglior risultato venuto fuori dall’offensiva giudiziaria che ...

zazoomblog : “Glovo assuma il fattorino come dipendente”. A Palermo la prima sentenza che impone a una app di riconoscere la sub… - arcocielo : RT @fattoquotidiano: “Glovo assuma il fattorino come dipendente”. A Palermo la prima sentenza che impone a una app di riconoscere la subord… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: “Glovo assuma il fattorino come dipendente”. A Palermo la prima sentenza che impone a una app di riconoscere la subord… - fattoquotidiano : “Glovo assuma il fattorino come dipendente”. A Palermo la prima sentenza che impone a una app di riconoscere la sub… -