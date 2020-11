Extra cashback di Natale: come fare per avere subito 150 euro (serve iscriversi a una app) (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo sta lavorando a un nuovo bonus rimborso del 10 per cento, fino a un massimo di 150 euro, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Ecco come funzionerà Leggi su corriere (Di lunedì 23 novembre 2020) Il governo sta lavorando a un nuovo bonus rimborso del 10 per cento, fino a un massimo di 150, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre. Eccofunzionerà

Pino__Merola : Extra cashback, per Natale ipotesi bonus fino a 150 euro. Cos’è e come funziona - Pino__Merola : Extra cashback, per Natale ipotesi bonus fino a 150 euro. Cos’è e come funziona - MilenaLazzaroni : RT @SkyTG24: Extra cashback, per Natale ipotesi bonus fino a 150 euro. Cos’è e come funziona - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Extra cashback, per Natale ipotesi bonus fino a 150 euro. Cos’è e come funziona - SkyTG24 : Extra cashback, per Natale ipotesi bonus fino a 150 euro. Cos’è e come funziona -