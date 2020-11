Covid, calano i nuovi ricoveri in terapia intensiva: +9 nelle ultime 24 ore. I DATI (Di lunedì 23 novembre 2020) Il bollettino del 23 novembre ha registrato nelle ultime 24 ore 22.930 nuovi positivi, contro i 28.337 di ieri. I test effettuati sono stati 148.945 contro 188.747 del giorno prima. Sale lievemente la percentuale di positivi (15,4%, ieri 15%). Le vittime sono 630 in 24 ore, per un totale di 50.453, mentre le terapie intensive salgono a 3.810 (+9). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.431.795 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 23 novembre 2020) Il bollettino del 23 novembre ha registrato24 ore 22.930positivi, contro i 28.337 di ieri. I test effettuati sono stati 148.945 contro 188.747 del giorno prima. Sale lievemente la percentuale di positivi (15,4%, ieri 15%). Le vittime sono 630 in 24 ore, per un totale di 50.453, mentre le terapie intensive salgono a 3.810 (+9). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.431.795

