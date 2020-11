Conte: “Per Natale misure ad hoc. Zone rosse? Forse non ce ne saranno più” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid-19 imperversa e comprometterà sicuramente la tradizione natalizia degli italiani. A rimarcarlo, dopo il ministro Boccia, è stato il premier Giuseppe Conte, ospite della trasmissione “Otto e mezzo” in onda su La7: “Dobbiamo evitare che si ripeta ciò che è successo in estate, soprattutto nel periodo di ferragosto. Stiamo lavorando su misure ad hoc per il Natale e sullo spostamento tra regioni. E’ probabile che continuando così a fine mese non avremo più Zone rosse, ma è chiaro che non è possibile concedere tutte le occasioni di socialità tipiche del Natale”. Altro tema all’ordine del giorno è la riapertura degli stabilimenti sciistici: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti di sci il problema del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Covid-19 imperversa e comprometterà sicuramente la tradizione natalizia degli italiani. A rimarcarlo, dopo il ministro Boccia, è stato il premier Giuseppe, ospite della trasmissione “Otto e mezzo” in onda su La7: “Dobbiamo evitare che si ripeta ciò che è successo in estate, soprattutto nel periodo di ferragosto. Stiamo lavorando suad hoc per ile sullo spostamento tra regioni. E’ probabile che continuando così a fine mese non avremo più, ma è chiaro che non è possibile concedere tutte le occasioni di socialità tipiche del”. Altro tema all’ordine del giorno è la riapertura degli stabilimenti sciistici: “Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve. Anche per gli impianti di sci il problema del ...

