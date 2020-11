Cia: in Calabria clementine gratis in piazza, no a regole commerciali stabilite da Gdo (Di lunedì 23 novembre 2020) Cosenza, 23 nov. (Labitalia) - Distribuzione gratuita delle clementine ai cittadini per dire no alla grande distribuzione organizzata che continua a dettare e a proprio vantaggio le regole commerciali. E' l'iniziativa messa in campo nelle piazze calabresi nella giornata di ieri dalla Cia Calabria che chiede un tavolo alla Regione con il coinvolgimento del ministero dell'Agricoltura. Nella Sibaritide, l'area a più alta vocazione agrumicola della Calabria, dove si concentrano i maggiori quantitativi di clementine d'Italia e che rappresenta una quota importante del pil del settore agricolo Calabrese, gli operatori registrano infatti un allarmante stato di crisi del settore. "Non possiamo subire più -ha detto il vice presidente di Cia Calabria, Mario Grillo- il dumping ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Cosenza, 23 nov. (Labitalia) - Distribuzione gratuita delleai cittadini per dire no alla grande distribuzione organizzata che continua a dettare e a proprio vantaggio le. E' l'iniziativa messa in campo nelle piazze calabresi nella giornata di ieri dalla Ciache chiede un tavolo alla Regione con il coinvolgimento del ministero dell'Agricoltura. Nella Sibaritide, l'area a più alta vocazione agrumicola della, dove si concentrano i maggiori quantitativi did'Italia e che rappresenta una quota importante del pil del settore agricolo Calabrese, gli operatori registrano infatti un allarmante stato di crisi del settore. "Non possiamo subire più -ha detto il vice presidente di Cia, Mario Grillo- il dumping ...

Ho letto il comunicato inviato agli organi di informazione dalla Confederazione italiana agricoltori (CIA) in merito alla grave crisi che sta attraversando il settore delle clementine in particolare n ...

Ho letto il comunicato inviato agli organi di informazione dalla Confederazione italiana agricoltori (CIA) in merito alla grave crisi che sta attraversando il settore delle clementine in particolare n ...Il Capogruppo M5S Commissione "Questioni regionali" in difesa dell'oro della Sibaritide: «Definire un prezzo di produzione per evitare ...