C'è un saturimetro sotto l’albero: l'oggetto sconosciuto ora è ricercatissimo (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo strumento è d'uso immediato e capace di controllare in maniera autonoma la saturazione dell'ossigeno nel sangue. «Prima se ne vendeva uno al mese, ora venti al giorno» Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 23 novembre 2020) Lo strumento è d'uso immediato e capace di controllare in maniera autonoma la saturazione dell'ossigeno nel sangue. «Prima se ne vendeva uno al mese, ora venti al giorno»

