Casargo | la scuola per cuochi riapre | il Cfpa diventa una bolla anti-Covid

Al Centro di formazione professionale alberghiero si sperimento il ''covitto continuativo'' per proteggere gli allievi dal coronavirus ...CASARGO – Il CFPA Casargo è la prima scuola in Italia a sperimentare l’idea di “Convitto continuativo”: dal 30 novembre al 19 dicembre infatti sarà possibile per i ragazzi che aderiranno al progetto t ...