Call of Duty: Black Ops Cold War, campagna da film ed un multiplayer più orientato a ciò che ha reso celebre la saga (Di lunedì 23 novembre 2020) Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo capitolo dell'fps di Activision, si colloca dopo gli eventi narrati nel primo Call Of Duty: Black Ops; 1981, guerra fredda, il presidente degli Stati Uniti è Ronald Regan ed i player sono in missione per risolvere la crisi degli ostaggi in Iran, fino a che non viene fatto il nome di Perseus. Inizia cosi il nuovo Black Ops, con una campagna estremamente cinematografica che coinvolge il giocatore da subito in quella che è una storia che potrebbe essere tranquillamente usata per un film ambientato durante la guerra fredda, alternando l'ispirazione a momenti storici, realmente accaduti, a finzione, portando il giocatore verso un finale più che degno del nome di questo importante ...

