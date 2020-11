Ambra Angiolini e Francesco Renga ancora uniti: una madrina ‘rock’ per la nipotina (Di lunedì 23 novembre 2020) Ambra Angiolini è ancora molto legata alla famiglia di Francesco Renga: domenica è stata la madrina ‘rock’ della nipote del cantante e suo ex marito Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesAmbra Angiolini sta vivendo un momento magico e molto felice. Proprio recentemente, la bellissima conduttrice ha fatto il suo esordio da scrittrice, pubblicando un libro incentrato sulla bulimia, intitolato “InFame”. Ambra è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Questo domenica ha pubblicato una serie di foto e video di una giornata del tutto speciale: quella della cresima di Matilda, la nipote di Francesco Renga, figlia del fratello. E chi poteva essere la ... Leggi su chenews (Di lunedì 23 novembre 2020)molto legata alla famiglia di: domenica è stata ladella nipote del cantante e suo ex marito Fonte foto: Getty Images / Getty Imagessta vivendo un momento magico e molto felice. Proprio recentemente, la bellissima conduttrice ha fatto il suo esordio da scrittrice, pubblicando un libro incentrato sulla bulimia, intitolato “InFame”.è molto attiva sui social, in particolare su Instagram. Questo domenica ha pubblicato una serie di foto e video di una giornata del tutto speciale: quella della cresima di Matilda, la nipote di, figlia del fratello. E chi poteva essere la ...

