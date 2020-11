Valentina Autiero storia naufragata, triste sfogo dopo Uomini e Donne: “Mi sono rotta le pa**e” (Di domenica 22 novembre 2020) Valentina Autiero, la Dama di “Uomini e Donne” è al centro dell’attenzione a causa di uno sfogo rilasciato attraverso le sue ultime Instagram Stories. A chi sarà rivolto il messaggio? Valentina Autiero: polemica su Instagram Drammi in vista per una delle Dame più note di “Uomini e Donne“. Si tratta di Valentina Autiero che, proprio L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020), la Dama di “” è al centro dell’attenzione a causa di unorilasciato attraverso le sue ultime Instagram Stories. A chi sarà rivolto il messaggio?: polemica su Instagram Drammi in vista per una delle Dame più note di ““. Si tratta diche, proprio L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GossipItalia3 : UeD, Valentina Autiero sfogo improvviso prima del ritorno: “Avete rotto” #gossipitalianews - zazoomblog : UeD Valentina Autiero sfogo improvviso prima del ritorno: “Avete rotto” - #Valentina #Autiero #sfogo #improvviso - claudia73275197 : @OmbraRomana @uominiedonne Ma poi c'ha quasi un dono Gianni per non trovare MAI un caxxo in quei cellulari! come qu… -