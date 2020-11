Pazzini ha dato l’addio al calcio dopo una carriera stupenda (Di domenica 22 novembre 2020) Come tutte le cose nella vita c’è un inizio e una fine, e così anche la carriera di Giampaolo Pazzini si è conclusa. Ebbene si, un altro grande campione smette di giocare. Infatti della scorse ore è la notizia che Pazzini ha dato l’addio al calcio, dopo una carriera che tra alti e bassi gli ha dato comunque tantissime soddisfazioni. Il Pazzo, come è stato soprannominato, più volte ha regalato tante gioie ai tifosi con i suoi gol e con la sua famosissima esultanza, che tutti almeno una volta in qualsiasi campetto d’Italia hanno emulato. Il Pazzo Pazzini è stato un grande attaccante, e ogni volta che smette uno come lui piange un po’ il cuore agli appassionati di calcio. l’addio DI ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 novembre 2020) Come tutte le cose nella vita c’è un inizio e una fine, e così anche ladi Giampaolosi è conclusa. Ebbene si, un altro grande campione smette di giocare. Infatti della scorse ore è la notizia chehaalunache tra alti e bassi gli hacomunque tantissime soddisfazioni. Il Pazzo, come è stato soprannominato, più volte ha regalato tante gioie ai tifosi con i suoi gol e con la sua famosissima esultanza, che tutti almeno una volta in qualsiasi campetto d’Italia hanno emulato. Il Pazzoè stato un grande attaccante, e ogni volta che smette uno come lui piange un po’ il cuore agli appassionati diDI ...

