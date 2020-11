Nettuno, un’altra vittima del Covid-19: deceduto 82enne, salgono a 246 gli attualmente positivi (Di domenica 22 novembre 2020) Si registra un nuovo decesso nella città di Nettuno. Si tratta di un uomo di 82 anni che era ricoverato in una struttura ospedaliera. “E’ con immensa tristezza e cordoglio – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – che apprendiamo questa ennesima tragica notizia. Si tratta del 17esimo nostro concittadino che piangiamo dall’inizio di questa maledetta pandemia. A nome di tutta la città di Nettuno esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, la nostra intera comunità è in lutto”.Sono 18 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella città di Nettuno dalla Asl Roma 6 nelle ultime 48 ore. Quattro di questi sono stati ricoverati, mentre gli altri sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche sette guarigioni. Gli attualmente positivi sono 246 di cui 17 ospedalizzati. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 22 novembre 2020) Si registra un nuovo decesso nella città di. Si tratta di un uomo di 82 anni che era ricoverato in una struttura ospedaliera. “E’ con immensa tristezza e cordoglio – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – che apprendiamo questa ennesima tragica notizia. Si tratta del 17esimo nostro concittadino che piangiamo dall’inizio di questa maledetta pandemia. A nome di tutta la città diesprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia, la nostra intera comunità è in lutto”.Sono 18 i nuovi casi di Coronavirus registrati nella città didalla Asl Roma 6 nelle ultime 48 ore. Quattro di questi sono stati ricoverati, mentre gli altri sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche sette guarigioni. Glisono 246 di cui 17 ospedalizzati. su Il ...

