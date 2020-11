Napoli-Milan, Giuntoli: “Non è una sfida-scudetto. Ibrahimovic in azzurro? Ecco tutta la verità” (Di domenica 22 novembre 2020) Parola a Cristiano Giuntoli.Dall'idea Ibra, al mercato di gennaio, a Bakayoko: sono tanti i temi trattati da Cristiano Giuntoli a pochi istanti dal fischio d'inizio della sfida del "San Paolo". Il ds azzurro, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato su alcuni argomenti caldi in casa Napoli partendo dall'impegno di questa sera contro i rossoneri."Dopo 8 partite non si può parlare di sfida-scudetto. Ovviamente sarà un esame per capire anche noi come siamo fatti. Rino quando parlammo di Bakayoko è stato il primo sponsor. Noi volevamo prendere qualcuno ma aspettavamo un’occasione, lo seguiva una squadra tedesca (Herta Berlino ndr) ma siamo stati bravi a chiudere. Non credo che a gennaio ci saranno tante operazione ma se si dovesse presentare l’occasione ... Leggi su mediagol (Di domenica 22 novembre 2020) Parola a Cristiano.Dall'idea Ibra, al mercato di gennaio, a Bakayoko: sono tanti i temi trattati da Cristianoa pochi istanti dal fischio d'inizio delladel "San Paolo". Il ds, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport", si è soffermato su alcuni argomenti caldi in casapartendo dall'impegno di questa sera contro i rossoneri."Dopo 8 partite non si può parlare di. Ovviamente sarà un esame per capire anche noi come siamo fatti. Rino quando parlammo di Bakayoko è stato il primo sponsor. Noi volevamo prendere qualcuno ma aspettavamo un’occasione, lo seguiva una squadra tedesca (Herta Berlino ndr) ma siamo stati bravi a chiudere. Non credo che a gennaio ci saranno tante operazione ma se si dovesse presentare l’occasione ...

