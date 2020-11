Napoli, Gattuso: “Ci manca qualcosa, dobbiamo alzare l’asticella” (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli cade al San Paolo contro il Milan 3-1 e il tecnico Rino Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione dei singoli non mi interessa. L’erroreci può stare. Penso che abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Quando arriva una partita importante, succede sempre qualcosa. dobbiamo alzare l’asticella. E’ un mio problema che non riesco a far interpretare le partite in un certo modo. Non è un caso se commettiamo questi errori. dobbiamo assumerci la responsabilità. Continuiamo a giocare giudicando il passaggio e l’errore. dobbiamo starci con la testa. Ci manca qualcosa. Sono io il responsabile. Sto battendo da tanti mesi su questi atteggiamenti che non mi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIlcade al San Paolo contro il Milan 3-1 e il tecnico Rinoanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La prestazione dei singoli non mi interessa. L’erroreci può stare. Penso che abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Quando arriva una partita importante, succede semprel’asticella. E’ un mio problema che non riesco a far interpretare le partite in un certo modo. Non è un caso se commettiamo questi errori.assumerci la responsabilità. Continuiamo a giocare giudicando il passaggio e l’errore.starci con la testa. Ci. Sono io il responsabile. Sto battendo da tanti mesi su questi atteggiamenti che non mi ...

