Milan, Leao festeggia il primo posto: "Grazie ragazzi!" (Di lunedì 23 novembre 2020) MilanO - Il Milan espugna il San Paolo con Ibrahimovic e Hauge che hanno messo la firma sul 3-1 che ha abbattuto il Napoli . Grande assente della serata Rafael Leao , che ha seguito il big match da ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 23 novembre 2020)O - Ilespugna il San Paolo con Ibrahimovic e Hauge che hanno messo la firma sul 3-1 che ha abbattuto il Napoli . Grande assente della serata Rafael, che ha seguito il big match da ...

Dadodiana8413 : @fabrizio_cerri Fabri il sostituto naturale è leao. Perché mi fido di Ibra quando lo battezza come tale. Ma minimiz… - erikabibbix : RT @PieEnne: Ovviamente Ibra e Leao si stirano contemporaneamente. Chi parla di culo Milan è un grandissimo figlio di puttana di merda - SoldatoDoc : @Maicuntent1986 @milan_corner Veloce e tanto, non ha la agilità di Leao per essempio che cambia direzione e manda a… - matteo_milan91 : RT @PieEnne: Ovviamente Ibra e Leao si stirano contemporaneamente. Chi parla di culo Milan è un grandissimo figlio di puttana di merda - sportli26181512 : #Milan, Leao festeggia il primo posto: 'Grazie ragazzi!': L'attaccante ha seguito da casa il big match contro il Na… -