Gli uomini preferiscono per davvero le bionde? Scopriamolo (Di domenica 22 novembre 2020) Gli uomini preferiscono le bionde? Secondo una recente ricerca sembra proprio di sì. Ecco cosa ci dicono i ricercatori dell’università di Augsburg, nel Minnesota. “Una bionda, una mora e una rossa entrano in un bar…”, no, non è l’inizio di una barzelletta ma quello di uno studio scientifico condotto dall’università di Augsburg, nel Minnesota. Questo tipo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 22 novembre 2020) Glile? Secondo una recente ricerca sembra proprio di sì. Ecco cosa ci dicono i ricercatori dell’università di Augsburg, nel Minnesota. “Una bionda, una mora e una rossa entrano in un bar…”, no, non è l’inizio di una barzelletta ma quello di uno studio scientifico condotto dall’università di Augsburg, nel Minnesota. Questo tipo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

LoredanaBerte : Gli uomini non cambiano e l’ho provato sulla mia pelle #verissimo - ASmerilli : Se tutta l'ambizione delle donne é raggiungere la parità con gli uomini lasciamo la ricchezza della biodiversità al… - davidefaraone : Il rispetto per chi non c’è più distingue gli uomini dalle bestie. Le parole di Morra sulla compianta Jole Santelli… - Sara___14jun : Gli uomini sono fedeli Danno solo fastidio alla mafia. - EmilianoVerga : RT @f_ronchetti: Gombrich affermava che non esiste L'Arte, esistono gli artisti. Parafrasando, non esiste La Scienza, esistono gli scienzia… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli uomini Meteo: le ZECCHE attaccheranno gli UOMINI per colpa del TROPPO CALDO, l'ALLARME dall'Università della CALIFORNIA iLMeteo.it Gli uomini preferiscono per davvero le bionde? Scopriamolo

Gli uomini preferiscono le bionde? Secondo una recente ricerca sembra proprio di sì. Ecco cosa ci dicono i ricercatori dell’università di Augsburg, nel Minnesota. Photo Adobe Stock “Una bionda, una ...

Azzurri, ora conta solo vincere Baldini all’assalto del fortino sardo

Vincere, senza se e senza ma. Oggi alle 16,30 la Carrarese ospiterà l’Olbia in una gara che per i ragazzi di Baldini dovrà avere un unico risultato possibile: i tre punti. Gli azzurri, d’altronde, son ...

Gli uomini preferiscono le bionde? Secondo una recente ricerca sembra proprio di sì. Ecco cosa ci dicono i ricercatori dell’università di Augsburg, nel Minnesota. Photo Adobe Stock “Una bionda, una ...Vincere, senza se e senza ma. Oggi alle 16,30 la Carrarese ospiterà l’Olbia in una gara che per i ragazzi di Baldini dovrà avere un unico risultato possibile: i tre punti. Gli azzurri, d’altronde, son ...