Giulio Regeni, al via il processo per 5 agenti del servizio segreto egiziano (Di domenica 22 novembre 2020) Gli 007 egiziani sono stati iscritti nel registro degli indagati due anni fa Sono passati cinque anni dall'assassinio di Giulio Regeni. Cinque anni alla ricerca della verità sulla sua morte. Ma adesso in mano agli inquirenti ci sono le prove e si andrà a processo. Il 4 dicembre 2020 ci sarà la notifica di chiusura delle indagini per cinque agenti del servizio segreto egiziano, che sono stati iscritti nel registro degli indagati due anni fa. Le indagini sono state condotte dai magistrati della procura di Roma e adesso sono pronti ad andare a processo. Gli 007 egiziani saranno processati con l'accusa di omicidio. Era il 25 gennaio 2016 quando il giovane ricercatore italiano veniva sequestrato, poi torturato e assassinato. La telefonata del premier Conte ...

lauraboldrini : La Procura di Roma chiude l'inchiesta su #Regeni, indagando alcuni agenti dei servizi segreti egiziani. Ne dà notiz… - Tg3web : A quasi cinque anni dall'uccisione di Giulio Regeni, i Pm romani sono pronti a mandare a processo 5 agenti della si… - paschalaj : RT @saveriolakadima: 1749 giorni senza Giulio. Il Presidente #Fico e il caso #Regeni: inaccettabile la posizione egiziana. In Egitto non de… - tomasigianni : RT @Tg3web: A quasi cinque anni dall'uccisione di Giulio Regeni, i Pm romani sono pronti a mandare a processo 5 agenti della sicurezza egiz… - USugo : @lauraboldrini @repubblica La verità per il povero Giulio Regeni andrebbe cercata a Cambridge -