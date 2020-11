Francia Coronavirus: Macron, ci sarà alleggerimento delle misure ma non fine del confinamento (Di domenica 22 novembre 2020) Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha precisato allo stesso giornale che gli alleggerimenti al confinamento arriveranno in tre tappe a seconda della situazione sanitaria e dei rischi legati a determinate attività Leggi su firenzepost (Di domenica 22 novembre 2020) Il portavoce del governo, Gabriel Attal, ha precisato allo stesso giornale che gli alleggerimenti alarriveranno in tre tappe a seconda della situazione sanitaria e dei rischi legati a determinate attività

