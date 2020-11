Fico: “Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, amo la mia città” (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – “Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, amo la mia città, amo tutto di Napoli. Ha questo grande animo popolare che guarda al futuro e resiste alla globalizzazione spinta, è una città straordinaria e va valorizzata“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Mezz’ora in più su Raitre, intervistato da Lucia Annunziata. “Il sindaco di Napoli ha un peso e un onere enorme, però io penso che oggi il Sud sia strategico per gli investimenti che arriveranno”, sottolinea. Detto ciò, Fico ammette: “E’ una cosa ideale dire ‘mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli’, io adesso sto facendo una cosa molto importante come te. FICO: “DIALOGO CON L’OPPOSIZIONE IN PARLAMENTO, NO A NUOVO PATTO DEL NAZARENO” Leggi su dire (Di domenica 22 novembre 2020) ROMA – “Mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli, amo la mia città, amo tutto di Napoli. Ha questo grande animo popolare che guarda al futuro e resiste alla globalizzazione spinta, è una città straordinaria e va valorizzata“. Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Mezz’ora in più su Raitre, intervistato da Lucia Annunziata. “Il sindaco di Napoli ha un peso e un onere enorme, però io penso che oggi il Sud sia strategico per gli investimenti che arriveranno”, sottolinea. Detto ciò, Fico ammette: “E’ una cosa ideale dire ‘mi piacerebbe fare il sindaco di Napoli’, io adesso sto facendo una cosa molto importante come te. FICO: “DIALOGO CON L’OPPOSIZIONE IN PARLAMENTO, NO A NUOVO PATTO DEL NAZARENO”

giulianobernar7 : Toh il comunista 5s per il bene del paese ??FI per rafforzare il Governo mi piacerebbe R Fico morte nera… - GraziNadia : @Mezzorainpiu @Roberto_Fico @RaiTre Apprezzo Morra , vergognoso bloccarlo in TV.Ha detto la verità: questo pietismo… - maddale63009135 : @Roberto_Fico oggi a mezz'ora in + non mi sono piaciute le risposte sul senatore Morra, avrei voluto sentire una pr… - sonoarrabiato : RT @mr_giani: Interessante che Fico si metta a spiegare in parole semplici lo scostamento di bilancio ('Io mi scosto dal bilancio per avere… - GiulianoCorti : @Mezzorainpiu @Roberto_Fico Il Presidente della Camera mi sembra molto bravo, aspetto il signore che ci spiegherà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico “Mi Quirinale: in corso incontro Mattarella con Casellati e Fico Affaritaliani.it