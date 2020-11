Calhanoglu Juventus | Maldini fa sognare i tifosi bianconeri

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 22 novembre 2020) Hakanè un obiettivo di mercato della, intenzionata a potenziare il reparto offensivo a disposizione di Andrea Pirlo. Paoloha parlato proprio del calciatore turco che non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo anno.sul rinnovo di“Stiamo provando a tenere, ma dobbiamo essere d’accordo in due”. Ha dichiarato, prima della gara contro il Napoli, l’ex capitano del Milan tramite i microfoni di Sky Sport. Leggi anche:Calciomercato, dalla Spagna: nuovo bomber nel mirino di Paratici Calhanglu avrebbe richiesto un ingaggio da almeno 6 milioni di Euro rispetto ai 2 che percepisce attualmente. Il Milan non offre più di 3,5 di Euro e, per ...