Bruno Fernandes, una sentenza dal dischetto: il record del portoghese (Di domenica 22 novembre 2020) Bruno Fernandes ha stupito tutti dopo il suo addio al campionato italiano: gol a grappoli per il portoghese, soprattutto dal dischetto In Italia Bruno Fernandes aveva mostrato lampi di classe non indifferenti nelle sue varie esperienze: tante le prodezze balistiche tra Novara, Sampdoria e Udinese. Negli anni allo Sporting Lisbona si è specializzato sui calci di rigore ed ha continuato nella sua avventura al Manchester United: il 50% dei suoi gol è arrivato da rigore, ovvero 7 delle 14 messe a segno con i Red Devils.

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes Bruno Fernandes, una sentenza dal dischetto: il record del portoghese Calcio News 24 I risultati in Premier League - Il Chelsea vince a Newcastle, Mourinho batte Guardiola

Vittoria del Chelsea in casa del Newcastle, Manchester City già a -8 dalla capolista Tottenham. Liverpool in emergenza contro il Leicester.

Premier League LIVE

Ieri il Tottenham ha avuto la meglio sul Manchester City, con Mourinho che è riuscito a battere Pep Guardiola; mentre allo United è bastato il solito Bruno Fernandes, dal dischetto, per avere la ...

Ieri il Tottenham ha avuto la meglio sul Manchester City, con Mourinho che è riuscito a battere Pep Guardiola; mentre allo United è bastato il solito Bruno Fernandes, dal dischetto, per avere la