Anna Valle è Silvia Caruana – Chi è? – Vite in fuga

Anna Valle è Silvia Caruana nella nuova fiction di Rai1, Vite in fuga. Chi è il suo personaggio? Una donna forte e fragile allo stesso tempo che si ritroverà a seguire il marito in un'avventura molto pericolosa. Silvia è moglie e madre: al fianco del marito ha creato una famiglia in apparenza felice. Con lo scorrere del tempo però ha messo da parte la sua serenità per permettere al consorte di seguire il suo sogno di affermarsi nel mondo del lavoro, ingoiando diversi rospi. Silvia guida una famiglia perfetta solo in apparenza. La donna si ritroverà presto al centro di un doppio incubo, a partire dall'inchiesta che le autorità svolgeranno sul marito.

