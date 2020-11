Andreas Seidl: “Ecco perchè la Ferrari ha ingaggiato Sainz per il 2021” (Di domenica 22 novembre 2020) Il Team Principal della McLaren Andreas Seidl afferma che le recenti prestazioni di Carlos Sainz, incluso il Gran Premio di Turchia dello scorso fine settimana, evidenziano perché la Ferrari lo ha ingaggiato per la prossima stagione. L’ottima stagione di Sainz in McLaren Lo spagnolo sostituirà Sebastian Vettel in Ferrari il prossimo anno, chiudendo così due bellissimi anni con la scuderia di Woking. Tra alti e bassi la stagione 2020 di Sainz è stata comunque impressionante. Ricordiamo che Sainz termina la stagione 2019 con un terzo posto nel GP del Brasile, la stagione successiva si apre con un buon quinto posto nel primo GP d’Austria, la grande svolta in Italia per il GP di Monza, lo spagnolo porta a casa un fantastico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 22 novembre 2020) Il Team Principal della McLarenafferma che le recenti prestazioni di Carlos, incluso il Gran Premio di Turchia dello scorso fine settimana, evidenziano perché lalo haper la prossima stagione. L’ottima stagione diin McLaren Lo spagnolo sostituirà Sebastian Vettel inil prossimo anno, chiudendo così due bellissimi anni con la scuderia di Woking. Tra alti e bassi la stagione 2020 diè stata comunque impressionante. Ricordiamo chetermina la stagione 2019 con un terzo posto nel GP del Brasile, la stagione successiva si apre con un buon quinto posto nel primo GP d’Austria, la grande svolta in Italia per il GP di Monza, lo spagnolo porta a casa un fantastico ...

La prestazione della Ferrari in Turchia ha spaventato la diretta concorrenza e ora c'è chi teme un suo recupero da qui ad Abu Dhabi ...

