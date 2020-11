40 i Comuni in Fvg senza parrucchiere (Indagine Confartigianato Udine) (Di domenica 22 novembre 2020) Allontanarsi del proprio comune di residenza per andare dal parrucchiere o dall’estetista non si può, a meno che nello stesso i due servizi siano assenti. In quel caso allora sì, lo spostamento è consentito, ma solo nei Comuni contigui. E se nemmeno in quelli c’è un parrucchiere o un’estetista? Impossibile. E invece no. L’ultima Indagine dell’Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine ha posizionato la lente d’ingrandimento proprio sulla collocazione delle imprese del comparto benessere, in particolare parrucchieri e estetisti, scoprendo che i casi di Comuni privi degli uni e degli altri sono tutt’altro che una rarità e che esistono anche paesi in cui il servizio non è disponibile nemmeno sconfinando in un comune contiguo. Su 215 Comuni, in ... Leggi su udine20 (Di domenica 22 novembre 2020) Allontanarsi del proprio comune di residenza per andare dalo dall’estetista non si può, a meno che nello stesso i due servizi siano assenti. In quel caso allora sì, lo spostamento è consentito, ma solo neicontigui. E se nemmeno in quelli c’è uno un’estetista? Impossibile. E invece no. L’ultimadell’Ufficio studi di-Impreseha posizionato la lente d’ingrandimento proprio sulla collocazione delle imprese del comparto benessere, in particolare parrucchieri e estetisti, scoprendo che i casi diprivi degli uni e degli altri sono tutt’altro che una rarità e che esistono anche paesi in cui il servizio non è disponibile nemmeno sconfinando in un comune contiguo. Su 215, in ...

